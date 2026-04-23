Se juega una nueva fecha de la Liga Rafaelina de Fútbol con intensa programación

La Liga Rafaelina de Fútbol pone en marcha una nueva fecha del torneo de Divisiones Superiores con una agenda cargada de partidos que se disputarán entre jueves, viernes y domingo, tanto en Reserva como en Primera División.

La acción comenzará este jueves 23 de abril con dos encuentros. En uno de ellos, Sportivo Libertad de Estación Clucellas recibirá a Atlético de Rafaela, mientras que Argentino de Humberto será local frente a Moreno de Lehmann, ambos en horario nocturno.

El viernes 24 será el día con mayor actividad, con una nutrida programación que incluye varios cruces atractivos. Se destacan los partidos entre Sportivo Norte y Deportivo Aldao, 9 de Julio ante Ferro, y el choque en Club Atlético María Juana frente a Sportivo Roca, uno de los encuentros que genera expectativas en la región. Además, completan la jornada Argentino de Vila vs. Ben Hur, Zenón Pereyra vs. San Martín de Angélica, Bochófilo Bochazo vs. La Hidráulica y Juventud Unida de Villa San José ante Tiro Federal de Moisés Ville.

La fecha se cerrará el domingo 26 con una extensa grilla de partidos en horario de tarde. Entre los compromisos más destacados aparecen Deportivo Josefina frente a Peñarol, Deportivo Tacural ante Libertad de Sunchales y el duelo entre Brown de San Vicente e Independiente de Ataliva. También jugarán Unión de Sunchales contra Quilmes, Independiente San Cristóbal frente a Deportivo Susana, Deportivo Bella Italia ante Belgrano de San Antonio, Sportivo Santa Clara contra Talleres de María Juana y Defensores de Frontera frente a La Trucha FC, este último en cancha de Atlético Esmeralda.

De esta manera, la Liga Rafaelina vuelve a ofrecer un fin de semana a puro fútbol en toda la región, con partidos que pueden comenzar a marcar el rumbo del campeonato en ambas divisiones.