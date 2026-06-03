Se juega una nueva fecha de las Divisiones Superiores de la Liga Rafaelina

La Liga Rafaelina de Fútbol tendrá un intenso fin de semana de actividad con partidos correspondientes a las distintas categorías de Divisiones Superiores, tanto en Primera como en Reserva, además de encuentros del fútbol femenino y la Copa Santa Fe.

La programación comenzará el viernes 5 de junio con el duelo entre Ben Hur y Peñarol. La Reserva se disputará desde las 20 horas, mientras que la Primera División jugará a partir de las 21:30.

La actividad principal se desarrollará el domingo 7 de junio, con una extensa cartelera de encuentros en las diferentes zonas de la competencia. Entre los partidos destacados se encuentra la visita de Club Atlético María Juana a Brown de San Vicente, donde la Reserva jugará desde las 14 horas y la Primera División a partir de las 15:30. Club Atlético Talleres quedará libre en la 2da. fecha del Torneo Clausura de la Primera B.

Además, Deportivo Josefina recibirá a Sportivo Roca; Argentino de Vila enfrentará a Sportivo Norte; Deportivo Tacural será local ante Unión de Sunchales; Independiente de Ataliva jugará frente a Ferrocarril del Estado y Libertad de Sunchales hará lo propio ante Deportivo Aldao.

También habrá acción para Atlético de Rafaela, que recibirá a Argentino Quilmes, mientras que Argentino de Humberto enfrentará a Independiente de San Cristóbal. Por su parte, Deportivo Ramona y Deportivo Bella Italia jugarán en cancha de Sportivo Roca.

La jornada se completará con los encuentros entre Moreno de Lehmann y Belgrano de San Antonio, Tiro Federal de Moisés Ville ante Deportivo Susana, Defensores de Frontera frente a Bochófilo Bochazo, San Martín contra La Hidráulica, La Trucha ante Florida y Zenón Pereyra FC frente a Sportivo Santa Clara.

También habrá fútbol femenino

El domingo se disputará una nueva fecha del torneo femenino de Primera División Tres Ligas en cancha de El Expreso de El Trébol. La programación incluirá los partidos entre 9 de Julio y Atlético de Rafaela, Atlético San Jorge frente a Ferro Dho y El Expreso ante Unión de Sastre.

Además, el viernes 5 de junio se jugará un atractivo encuentro correspondiente a la Copa Santa Fe Femenina, donde Atlético de Rafaela recibirá a Atlético San Jorge desde las 16 horas.

De esta manera, el fútbol regional tendrá un fin de semana cargado de emociones, con actividad en todas las categorías y escenarios de la región.