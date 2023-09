Se jugó la 5ª en divisiones inferiores y te contamos todos los resultados, tabla de posiciones y próxima fecha

En el marco de la 5ª fecha del Torneo Clausura en divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, Atlético María Juana recibió a Brown de San Vicente y Talleres visitó a Deportivo Josefina.



En el “Néstor T Suppo”, el auriazul recibió a la “verde” sanvicentina y sumó un punto producto del empate en 9ª categoría.

Por su parte, la “T” capturó 3 unidades tras el triunfo en 9ª división por 1 a 0.



Aquí compartimos todos los resultados de la jornada.



9ª división:

La Trucha 0 – 1 Sp. Santa Clara

La Hidráulica 0 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Libertad 1 – 0 Atl. Esmeralda

B. Bochazo 2 – 1 Def. Frontera

Atl. María Juana 1 – 1 Brown

Dep. Josefina 0 – 1 Talleres

San Martín 0 – 2 Florida

Posiciones: 15 Zenón Pereyra F.C, 13 Talleres, 11 Brown, 10 Florida, 9 Sp. Santa Clara, 8 Atl. María Juana, 7 Def. Frontera-B. Bochazo, 6 Dep. Josefina-Sp. Libertad, 4 San Martín



8ª división:

La Trucha 1 – 0 Sp. Santa Clara

La Hidráulica 3 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Libertad 0 – 2 Atl. Esmeralda

B. Bochazo 0 – 4 Def. Frontera

Atl. María Juana 1 – 4 Brown

Dep. Josefina 4 – 1 Talleres

San Martín 0 – 5 Florida



Posiciones: 13 La Hidráulica, 12 Atl. Esmeralda-Def. Frontera, 10 Sp. Santa Clara-Zenón Pereyra F.C, 9 La Trucha-Florida, 8 Brown, 7 Dep. Josefina, 4 B. Bochazo

3 Atl. María Juana-Talleres, 1 Sp. Libertad, 0 San Martín



7ª división:

La Trucha 0 – 2 Sp. Santa Clara

La Hidráulica 3 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Libertad 1 – 0 Atl. Esmeralda

B. Bochazo 1 – 1 Def. Frontera

Atl. María Juana 1 – 2 Brown

Dep. Josefina 1 – 0 Talleres

San Martín 0 – 3 Florida



Posiciones: 13 Def. Frontera-Florida, 11 B. Bochazo, 9 Sp. Santa Clara, 8 La Hidráulica-Dep. Josefina, 7 La Trucha, 6 Brown, 5 Sp. Libertad-Zenón Pereyra F.C, 4 San Martín-Atl. María Juana, 3 Talleres, 1 Atl. Esmeralda



6ª división:

La Trucha 0 – 1 Sp. Santa Clara

La Hidráulica 1 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Libertad 2 – 0 Atl. Esmeralda

B. Bochazo 1 – 0 Def. Frontera

Atl. María Juana 0 – 1 Brown

Dep. Josefina 4 – 0 Talleres

San Martín 1 – 1 Florida



Posiciones: 11 Zenón Pereyra F.C-B. Bochazo-Dep. Josefina, 9 Florida, 8 Def. Frontera-Sp. Libertad-Sp. Santa Clara, 7 La Hidráulica-Atl. Esmeralda, 5 Atl. María Juana, 3 Talleres-San Martín-Brown.



Tabla General: 152 Florida, 136 Sp. Santa Clara, 134 B. Bochazo, 130 Brown, 123 Def. Frontera, 115 Zenón Pereyra F.C, 99 La Hidráulica, 95 Dep. Josefina, 88 Atl. María Juana, 82 Talleres, 81 Sp. Libertad, 60 San Martín, 56 Atl. Esmeralda, 49 La Trucha.



Próxima fecha (6ª): Brown vs Talleres, Zenón Pereyra FC vs Dep Josefina, Def Frontera vs La Hidráulica, At. Esmeralda vs Bochazo, Sp. Santa Clara vs Sp. Libertad, Florida vs La Trucha FC, CAMJ vs San Martín.

