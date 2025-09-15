Se lanzó la 6ª edición del concurso fotográfico «Ojos de Santa Fe»

La Comuna de María Juana, junto al Ente Cultural Santafesino, invita a participar de la 6ª edición del concurso fotográfico “Ojos de Santa Fe”, una propuesta que busca mostrar, desde una mirada única y personal, la diversidad de paisajes, costumbres y expresiones culturales que conforman la identidad provincial.

En esta ocasión, la temática elegida es “Capillas y Escuelas rurales”, un eje que pretende rescatar el valor histórico, social y cultural de estos espacios que forman parte del entramado comunitario santafesino.

La fecha límite de presentación de los trabajos es el 27 de octubre, y quienes deseen participar pueden inscribirse comunicándose con el Área de Cultura de la Comuna de María Juana al teléfono 03406 – 472834.

