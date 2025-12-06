Se prepara el estreno en María Juana de la película “Karma Negro”, con participación de vecinos de la región

Esta mañana, en un diálogo por la radio, conversamos con Juliana Montecchia, quien anticipó con entusiasmo el estreno de la película Karma Negro en la Sociedad Italiana de María Juana, previsto para este próximo domingo. Juliana destacó el orgullo que significa para la comunidad ver en escena a compañeros mariajuanenses que formaron parte del elenco o del equipo técnico de esta producción regional.

“Karma Negro” es un film producido en la provincia de Santa Fe que retrata una historia intensa: narra la vida de Claudio, un remisero informal que, en medio de precariedad económica, alcohol y noches oscuras, intercepta por accidente una frecuencia radial que revela el cobro de un secuestro. Esa situación lo enfrenta a un dilema moral: decidir entre intervenir, exponerse, e intentar cambiar su destino —consciente de que su elección podría alterar para siempre su vida y la de su familia.

Dirigida por Juan Mangiantini y producida por Juliana Montecchia, la película fue rodada en 2023 en localidades del centro‑oeste santafesino, principalmente en San Jorge, Santa Fe, con escenas adicionales en los alrededores —como en Carlos Pellegrini, Santa Fe, Sastre, Santa Fe y otras localidades de la región—, lo que le da al film una gran impronta local.

El elenco incluye a actores como Claudio Medina, Adriana Bernardi, Ámbar Reschia, Danilo Monge y Mauro Lemaire, entre otros, y según la producción, buena parte del equipo técnico también pertenece a la zona.

El film ya ha tenido su estreno en la ciudad de San Jorge, con localidades agotadas, y fue declarado de “Interés Cultural Municipal” por su aporte al cine regional.

Para los vecinos de María Juana, la proyección representa una oportunidad única: ver reflejada su identidad, escenas filmadas en pueblos cercanos y la participación de gente de la zona.

