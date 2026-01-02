Se realizó el Gran Sorteo de Fin de Año entre los abonados de la Cooperativa Telefónica de María Juana

Con el objetivo de cerrar el 2025 agradeciendo el acompañamiento y la confianza de cada uno de sus abonados, se llevó a cabo el Gran Sorteo de Fin de Año de Cooperativa Telefónica de María Juana, una propuesta que contó con importantes premios y una gran participación de la comunidad.
El sorteo estuvo destinado a todos los abonados con sus cuentas al día, quienes participaron de manera automática. En esta ocasión, se entregaron premios destacados, entre ellos un TV Smart de 32 pulgadas, una freidora, un ventilador y además cinco abonos gratuitos por un mes, reconociendo así la fidelidad de quienes acompañaron durante todo el año.
Los ganadores del sorteo fueron:
- Daniel Luduña, ganador del TV Smart 32″.
- Rubén Robbone, ganador de la freidora.
- Ricardo Gallo, ganador del ventilador.
- Cristian Huter, Joaquín Boretto, Maximiliano Streintenberger, Maximiliano Toselli y la Comuna de María Juana (Obrador), quienes resultaron beneficiados con un mes de abono sin cargo.
Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para reconocer y agradecer el apoyo constante de los abonados, reafirmando el compromiso de seguir trabajando y brindando un mejor servicio de cara al nuevo año.