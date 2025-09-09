Se viene el Festival de la Pinta en María Juana

El próximo sábado 13 de septiembre a las 20 hs, el Club Atlético Talleres de María Juana será sede de una nueva edición del Festival de la Pinta, una propuesta que reúne lo mejor de las cervezas artesanales y comerciales, la música en vivo y un espacio pensado para toda la familia.

Durante la noche, los asistentes podrán disfrutar de las variedades de reconocidas marcas como Quilmes, Patagonia, Stella Artois, Dimenna, Andes Origen y Melkiades, además de un sector gastronómico para acompañar la degustación.

La grilla artística contará con la presentación de El Tano Romero, Par Doble, Chelo Quiroz, DJ Lucas Araya y la participación especial de la Academia de Baile ADG, garantizando un show diverso y para todos los gustos.

Además, habrá un Sector Kids, con juegos inflables, maquillaje artístico, caricaturas y actividades coordinadas por profesores, lo que convierte al festival en una alternativa ideal para compartir en familia.

Las entradas anticipadas ya están disponibles en distintos puntos de venta en María Juana, San Jorge y Sastre, así como en formato digital a través de Elvis Entradas. Quienes adquieran su entrada antes del evento recibirán de regalo el eco vaso oficial del festival.

Organizado por Circo Beat Producciones y el Club Atlético Talleres, el Festival de la Pinta promete una noche única donde la cerveza, la música y la diversión serán protagonistas.