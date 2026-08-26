Zonko SRL trabaja en María Juana en el retiro de cables y postes telefónicos en desuso

En la mañana de Radio María Juana, dialogamos con el Lic. Jorge Pedro Córdoba, responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo de Zonko SRL, empresa que se encuentra realizando tareas en nuestra localidad.

La firma lleva adelante el retiro de cables y postes telefónicos en desuso pertenecientes a la Cooperativa Telefónica de María Juana, una tarea que permitirá avanzar en la limpieza y recuperación de materiales que ya no cumplen una función dentro de la infraestructura de telecomunicaciones.

Durante la entrevista, Córdoba explicó detalles de los trabajos que se están realizando y destacó la importancia de llevar adelante este tipo de tareas de manera segura y responsable, tanto para los trabajadores como para la comunidad.

Zonko SRL es una empresa dedicada y orientada al reciclaje industrial, con una amplia trayectoria y experiencia en el rubro. La compañía cuenta con más de 20 años de trayectoria, brindando soluciones a sus clientes y trabajando para contribuir a la reducción de la contaminación ambiental.

El retiro de estos materiales representa además una oportunidad para recuperar y reutilizar recursos, promoviendo prácticas vinculadas a la economía circular y el cuidado del ambiente.

La presencia de Zonko SRL en María Juana se enmarca en una tarea que combina seguridad, recuperación de materiales y compromiso ambiental, dando una nueva utilidad a elementos que se encontraban fuera de servicio.