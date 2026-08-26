El Torneo de Bolitas será parte del cierre de las Fiestas Patronales de María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con Romina Rodríguez Kern, integrante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre una de las propuestas recreativas que formará parte del cierre de las Fiestas Patronales de María Juana: el tradicional Torneo de Bolitas.

María Juana se prepara para recibir una nueva jornada de juegos tradicionales con la realización de la instancia local y regional del 8º Torneo Provincial de Bolitas, una propuesta impulsada por el Ente Cultural Santafesino, con el acompañamiento de la Comuna de María Juana.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 30 de agosto, desde las 10:00 horas, en las instalaciones del Autódromo “Atilio Serre”, donde se reunirán participantes de distintas edades para disfrutar de una jornada que tendrá como protagonista a uno de los juegos tradicionales más reconocidos de nuestra cultura.

Cuatro categorías para participar

El torneo estará organizado en cuatro categorías, de acuerdo con las edades de los participantes:

Categoría A: de 8 a 12 años.

de 8 a 12 años. Categoría B: de 13 a 15 años.

de 13 a 15 años. Categoría C: de 16 a 30 años.

de 16 a 30 años. Categoría D: mayores de 31 años.

De esta manera, la propuesta permitirá que niños, adolescentes, jóvenes y adultos puedan participar y compartir una misma actividad, recuperando una tradición que atraviesa diferentes generaciones.

Recuperar los juegos tradicionales

El Torneo Provincial de Bolitas tiene como objetivo rescatar, preservar y poner en valor los juegos tradicionales, recuperando prácticas que forman parte de la identidad cultural de distintas comunidades santafesinas.

Además de la competencia, la jornada busca convertirse en un espacio de encuentro, recreación y participación, donde las distintas generaciones puedan compartir una experiencia alrededor de un juego que forma parte de los recuerdos de muchas familias.

Desde la Comuna de María Juana invitaron a toda la comunidad a acompañar la jornada y disfrutar de esta propuesta que permitirá volver a poner en escena una tradición que continúa vigente y que encuentra en este torneo una oportunidad para transmitirse a las nuevas generaciones.

📍 Autódromo “Atilio Serre”

📅 Domingo 30 de agosto

⏰ Desde las 10:00 horas