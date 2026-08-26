Servicio de enfermería domiciliaria: atención profesional y cercana de Matías Bauducco

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En la mañana de la radio dialogamos con Matías Bauducco, enfermero, quien presentó su nuevo servicio de enfermería domiciliaria, una propuesta pensada para brindar atención profesional, responsable y cercana a quienes necesitan cuidados de salud en su hogar.

Matías Bauducco cuenta con Matrícula Provincial Nº 6221 y ofrece diferentes prestaciones de enfermería, siempre de acuerdo con la indicación médica. Entre ellas se encuentran la colocación de inyectables, administración de medicamentos, curaciones y seguimiento de heridas, además de higiene corporal y baños en cama.

El servicio también contempla la movilización de pacientes, colocación de sonda vesical, colocación de venoclisis, acompañamiento terapéutico y control de signos vitales, brindando asistencia y acompañamiento tanto al paciente como a su familia.

Además, se ofrece el alquiler de insumos médicos, entre ellos colchones antiescaras, muletas, férulas y sillas de ruedas, entre otros elementos necesarios para facilitar la recuperación y el cuidado domiciliario.

“Recibir cuidados de salud con responsabilidad y calidez es importante”, es una de las premisas de este servicio que busca acompañar a cada paciente con profesionalismo, compromiso y calidez.

📞 Consultas y WhatsApp: 3406 451441

Matías Bauducco – Enfermería
Servicio de enfermería domiciliaria.

Consulte siempre por su indicación médica.

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