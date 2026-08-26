Servicio de enfermería domiciliaria: atención profesional y cercana de Matías Bauducco

En la mañana de la radio dialogamos con Matías Bauducco, enfermero, quien presentó su nuevo servicio de enfermería domiciliaria, una propuesta pensada para brindar atención profesional, responsable y cercana a quienes necesitan cuidados de salud en su hogar.

Matías Bauducco cuenta con Matrícula Provincial Nº 6221 y ofrece diferentes prestaciones de enfermería, siempre de acuerdo con la indicación médica. Entre ellas se encuentran la colocación de inyectables, administración de medicamentos, curaciones y seguimiento de heridas, además de higiene corporal y baños en cama.

El servicio también contempla la movilización de pacientes, colocación de sonda vesical, colocación de venoclisis, acompañamiento terapéutico y control de signos vitales, brindando asistencia y acompañamiento tanto al paciente como a su familia.

Además, se ofrece el alquiler de insumos médicos, entre ellos colchones antiescaras, muletas, férulas y sillas de ruedas, entre otros elementos necesarios para facilitar la recuperación y el cuidado domiciliario.

“Recibir cuidados de salud con responsabilidad y calidez es importante”, es una de las premisas de este servicio que busca acompañar a cada paciente con profesionalismo, compromiso y calidez.

📞 Consultas y WhatsApp: 3406 451441

Matías Bauducco – Enfermería

Servicio de enfermería domiciliaria.

Consulte siempre por su indicación médica.