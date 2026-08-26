Una tarde para compartir: llega el Té de las Madres de la Escuela Fiscal N.º 398

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La Escuela Fiscal N.º 398 y el Grupo de Padres Colaboradores de la institución ya se encuentran preparando una nueva edición del tradicional Té de las Madres, una propuesta pensada para compartir una hermosa tarde en familia y entre amigas.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre, desde las 15:30 horas, en el SUM de la Escuela Fiscal N.º 398.

Las tarjetas ya se encuentran a la venta y tienen un valor de $8.000 para mayores y $5.000 para menores de 2 a 8 años.

Durante la jornada habrá importantes sorteos, premios y diferentes propuestas de entretenimiento, en un ambiente pensado para disfrutar, compartir y celebrar a las madres.

Desde la institución invitan a toda la comunidad a participar de esta propuesta y acompañar una vez más las actividades organizadas por la escuela y las familias que forman parte de ella.

📅 Domingo 6 de septiembre
🕞 15:30 horas
📍 SUM de la Escuela Fiscal N.º 398
🎟️ Mayores: $8.000 | Menores de 2 a 8 años: $5.000

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