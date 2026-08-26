Calvo impulsa la pavimentación de la Ruta Provincial 13 entre Clucellas, Saguier y la Ruta 70

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación presentado por el senador Alcides Calvo, mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial que incorpore al Presupuesto 2027 las partidas necesarias para avanzar con la pavimentación de la Ruta Provincial N.º 13, en el tramo de aproximadamente 28 kilómetros que une Clucellas, atraviesa Saguier y llega hasta su intersección con la Ruta Provincial N.º 70, en el departamento Castellanos.

La iniciativa plantea que la obra se ejecute en el marco del Régimen de Contribución por Mejoras, establecido por la Ley N.º 14.295, y surge a partir de una solicitud realizada por las autoridades de las localidades de Clucellas y Saguier.

La pavimentación de este corredor representa una obra de gran importancia para la conectividad de la región, ya que permite vincular localidades, establecimientos productivos y servicios esenciales. Actualmente, la falta de pavimento genera dificultades para la circulación, especialmente durante períodos de lluvias y ante contingencias climáticas.

Esta situación afecta tanto a vehículos particulares y de carga como al traslado de estudiantes, docentes y trabajadores, además del acceso a establecimientos educativos, sanitarios y de seguridad.

Una obra clave para la producción

El proyecto también destaca la importancia de la Ruta Provincial 13 para el sector agropecuario. A lo largo de su recorrido se encuentran numerosos establecimientos productivos que utilizan este camino para trasladar su producción, recibir insumos y acceder a distintos servicios.

Contar con una vía transitable durante todo el año permitiría reducir costos y demoras, mejorar la logística y brindar mayor previsibilidad a los productores de la zona.

Además, la pavimentación consolidaría una conexión segura entre Clucellas y Saguier y fortalecería la vinculación de ambas localidades con la Ruta Provincial 70, integrando este corredor de manera permanente con otras vías estratégicas del departamento Castellanos.

Un pedido que vuelve al Senado

La iniciativa presentada por Calvo retoma un antecedente de 2025, correspondiente al Expediente N.º 52312, en el que ya se había incluido la pavimentación de la Ruta Provincial 13 entre Clucellas, Saguier y la Ruta Provincial 70 dentro de un conjunto de corredores considerados prioritarios para el departamento Castellanos.

En esta nueva presentación, el senador vuelve a poner el foco en este tramo específico, a partir del pedido de las autoridades locales y de la necesidad de avanzar con una obra que continúa siendo considerada prioritaria por las comunidades directamente involucradas.

Alcides Calvo sostuvo: “Continuamos llevando al Senado demandas concretas de las comunidades del departamento Castellanos, promoviendo obras de infraestructura que permitan mejorar la conectividad, acompañar la producción y fortalecer el desarrollo de las localidades del interior santafesino”.

En ese sentido, remarcó la importancia de que la pavimentación del tramo Clucellas–Saguier–Ruta Provincial 70 sea incorporada al Presupuesto Provincial 2027 y que se realicen las actuaciones técnicas, administrativas y financieras necesarias para avanzar hacia su concreción.