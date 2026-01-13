Se viene la edición 27 del Bingo Mega Sorteo con importantes premios y una gran noche de música

En la mañana del programa “Comunicándonos” recibimos a Javier Maidana, representante y vendedor en María Juana del Bingo Mega Sorteo, quien brindó detalles sobre lo que será el sorteo de la edición 27, que se realizará durante el mes de febrero y promete una jornada cargada de premios y espectáculos.

Durante la entrevista, Maidana destacó la amplia y variada lista de premios que estarán en juego, entre los que se incluyen autos, camionetas, motos, departamentos en la ciudad de Rosario, electrodomésticos, un viaje a Disney, y múltiples combinaciones como auto más moto, auto más tráiler, casa con pileta, auto con lancha y auto con casa rodante, consolidando al Bingo Mega Sorteo como uno de los más importantes de la región.

El representante local recordó que todavía hay tiempo para participar y adquirir el bingo de cara al sorteo del sábado 14 de febrero, una fecha que además se convertirá en una verdadera fiesta popular. Esa noche, el público podrá disfrutar de un gran show de cumbia santafesina con la presencia de Mario Pereyra y El Brujo Ezequiel, dos referentes del género.

Como atractivo adicional, Maidana adelantó que durante esa misma noche se realizarán sorteos especiales para los presentes, con viajes de regalo a Carlos Paz, Mendoza y Paso de la Patria, sumando emoción y entretenimiento a una propuesta pensada para toda la familia.

De esta manera, el Bingo Mega Sorteo edición 27 se prepara para vivir una noche inolvidable, combinando grandes premios, música en vivo y la posibilidad de que muchos participantes cumplan sus sueños.