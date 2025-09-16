Se viene la segunda edición de “La Juana Peña” en María Juana

Este sábado 20 de septiembre, a partir de las 20 hs en Nina Eventos, se llevará a cabo la segunda edición de “La Juana Peña”, una propuesta cultural y musical que vuelve a reunir a la comunidad en un espacio de encuentro y tradición.

En diálogo con la radio, Guillermo Benítez, uno de los organizadores, adelantó detalles de la velada que contará con la actuación de destacados artistas: Cristian Quintana, Nadia Parvez, el Dúo Viento Zonda y Gualicho, quienes brindarán un repertorio cargado de música y folklore para disfrutar en familia y con amigos.

Con gran expectativa, la peña se perfila como una noche especial para seguir fortaleciendo la identidad cultural de la localidad y apoyar a los artistas de la región.