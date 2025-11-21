Se vienen las definiciones del básquet formativo y Atlético María Juana es protagonista

Las instancias decisivas del Torneo Clausura ACBOS se ponen en marcha y Atlético María Juana será protagonista del calendario del básquet formativo regional. Bajo la conducción de Joaquín Elgotas, las categorías auriazules atraviesan un cierre de temporada cargado de ilusión, trabajo y ambición deportiva.
El “chupa” se prepara para disputar las definiciones más importantes del año: las divisiones U15 y U13 irán en busca del título en la Copa de Oro, mientras que la U17 hará lo propio en la Copa de Plata, reafirmando el crecimiento sostenido de la disiciplina.
Atlético María Juana llega preparado, con el empuje de una cantera que sueña en grande y que se ilusiona con cerrar la temporada de la mejor manera.
Cronograma de partidos:
U15 Copa de Oro
Lunes 24, cancha de Juventud Unida de Cañada Rosquín: 9:30 hs. JURC vs Santa Paula.
11:30 hs. CAMJ vs Ceci de Gálvez
18:00 hs Ganador semi 1 vs Ganador semi 2
U17 Copa de Plata
Sábado 29, cancha Club Atlético Trebolense
9:30 hs. Trebolense vs JURC
11:30 hs. CAMJ vs San Martín de Carlos Pellegrini
18:00 hs. Ganador semi 1 vs Ganador semi 2
U13 Copa de Oro
Domingo 30, cancha Atlético San Jorge
9:30 hs. At. San Jorge “Verde” vs Ceci
11:30 hs. Santa Paula vs CAMJ
18:00 hs. Ganador semi 1 vs Ganador semi 2