Se vienen las definiciones del básquet formativo y Atlético María Juana es protagonista

Las instancias decisivas del Torneo Clausura ACBOS se ponen en marcha y Atlético María Juana será protagonista del calendario del básquet formativo regional. Bajo la conducción de Joaquín Elgotas, las categorías auriazules atraviesan un cierre de temporada cargado de ilusión, trabajo y ambición deportiva.

El “chupa” se prepara para disputar las definiciones más importantes del año: las divisiones U15 y U13 irán en busca del título en la Copa de Oro, mientras que la U17 hará lo propio en la Copa de Plata, reafirmando el crecimiento sostenido de la disiciplina.

Atlético María Juana llega preparado, con el empuje de una cantera que sueña en grande y que se ilusiona con cerrar la temporada de la mejor manera.

Cronograma de partidos:

U15 Copa de Oro

Lunes 24, cancha de Juventud Unida de Cañada Rosquín: 9:30 hs. JURC vs Santa Paula.

11:30 hs. CAMJ vs Ceci de Gálvez

18:00 hs Ganador semi 1 vs Ganador semi 2

U17 Copa de Plata

Sábado 29, cancha Club Atlético Trebolense

9:30 hs. Trebolense vs JURC

11:30 hs. CAMJ vs San Martín de Carlos Pellegrini

18:00 hs. Ganador semi 1 vs Ganador semi 2

U13 Copa de Oro

Domingo 30, cancha Atlético San Jorge

9:30 hs. At. San Jorge “Verde” vs Ceci

11:30 hs. Santa Paula vs CAMJ

18:00 hs. Ganador semi 1 vs Ganador semi 2