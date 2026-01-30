Sebastián Galeano nos cuenta sobre los preparativos de la comparsa Penambí Berá para el Carnaval de Sastre

En la mañana de la radio dialogamos con Sebastián Galeano, encargado de la comparsa Penambí Berá de Sastre, quien brindó detalles sobre los intensos preparativos que se viven en la cuenta regresiva hacia la Fiesta Provincial del Carnaval, uno de los eventos más convocantes y esperados de la región.

Durante la entrevista, Galeano contó que la comparsa ya transita la etapa final de organización, cuidando cada detalle para llegar de la mejor manera a la noche del carnaval. En ese marco, adelantó que la esencia de Penambí Berá este año estará marcada por la alegría, la energía y una fuerte identidad cultural, con una propuesta renovada que buscará sorprender al público.

Asimismo, se refirió a la importante cantidad de pasistas que formarán parte del desfile, destacando el compromiso, el esfuerzo y la pasión de cada integrante, quienes ensayan semana tras semana para brindar un espectáculo de alto nivel, tanto en lo coreográfico como en lo visual, con trajes, música y ritmo característicos del carnaval.

La Fiesta Provincial del Carnaval de Sastre promete ser, una vez más, una verdadera celebración popular, con color, brillo y diversión, acompañada por la presentación de grandes artistas sobre el escenario, lo que garantiza una noche a pura fiesta para vecinos y visitantes de toda la región.

Con expectativas en alza y un trabajo sostenido durante todo el año, la comparsa Penambí Berá se prepara para ser protagonista de un carnaval que volverá a reunir a miles de personas y reafirmará a Sastre como uno de los puntos fuertes del carnaval santafesino.