Sebastián Góngora: un mariajuanense que desarrolla su carrera profesional en el sector de defensa y espacio en España

En la mañana de la radio recibimos la visita de Sebastián Góngora, mariajuanense que actualmente vive en España, donde trabaja en la empresa Novaindef Ingeniería, Defensa & Espacio, desempeñándose en diversas tareas vinculadas a proyectos de alta complejidad tecnológica.

Durante la entrevista, Sebastián contó que logró ingresar a la empresa gracias a su formación y conocimientos, atravesando un proceso de varias entrevistas que le permitieron demostrar su capacidad profesional. Actualmente reside en Linares, una localidad de la región de Andalucía, desde donde desarrolla su actividad laboral.

Novaindef ofrece servicios integrales para proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en los ámbitos de la defensa y el espacio, abarcando áreas como la investigación y desarrollo de prototipos y piezas de repuesto mediante tecnologías de fabricación aditiva y avanzada, el desarrollo de cadenas de valor para la producción de componentes, la calificación y certificación de procesos, la digitalización y escaneado 3D, la ingeniería inversa y la formación avanzada.

La empresa se destaca por contar con un equipo de profesionales altamente calificados y por disponer de tecnologías de última generación en fabricación, postprocesos, inspección y ensayos, lo que le permite brindar el ciclo completo de desarrollo de producto. La experiencia de Sebastián Góngora es un claro ejemplo del talento local que trasciende fronteras y se inserta en sectores estratégicos a nivel internacional.