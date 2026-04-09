Seguridad vial: avances concretos para fortalecer el control y la prevención en María Juana

La presidenta comunal, Zulma Maciel, mantuvo un encuentro de trabajo en la sede de la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al director de Coordinación Interjurisdiccional, Mauro Bertorino, con el objetivo de avanzar en acciones concretas que permitan fortalecer la seguridad vial en la localidad.

En el marco de una gestión activa y planificada, se logró la aprobación del Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones (SIJAI), una herramienta clave que permitirá centralizar en una única base provincial toda la información vinculada a antecedentes de tránsito. Este sistema moderno y eficiente no solo optimiza los controles, sino que también agiliza los procesos administrativos y refuerza la capacidad del Estado para prevenir infracciones.

Además, se confirmó la instalación de nuevos radares de control de velocidad sobre la Ruta Provincial N° 13, especialmente en los accesos a María Juana. Esta medida forma parte de un plan integral orientado a ordenar el tránsito, promover una mayor conciencia vial entre conductores y reducir los riesgos de siniestros, apostando a una comunidad más segura para todos.