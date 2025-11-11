Semana de pura acción para los equipos mariajuanenses en la Liga Rafaelina de Fútbol

Por la fecha 14 del Torneo Clausura de Primera “A”, Atlético María Juana visitará este a Brown de San Vicente. El encuentro se disputará desde las 20:00 horas en Reserva y 21:30 horas en Primera División. El “Chupaleche” viene cumpliendo una destacada campaña, ubicado sexto en el Clausura con 20 puntos, y séptimo en la tabla general con 48 unidades, reflejo de un año de crecimiento y regularidad.
El conjunto dirigido por la dupla Cernotti-Martínez buscará seguir sumando y escalando en las posiciones. En cuanto promedio, actualmente se encuentra en el puesto 13 con 1.227, demostrando su consolidación en la máxima categoría. Enfrente tendrá a un rival de peso como Brown, que también pelea en los primeros puestos con 49 puntos en la general y 25 en el Clausura.
Por otro lado, la Primera “B” también vivirá una jornada clave con las semifinales de vuelta del Torneo Ascenso, donde Talleres buscará el pasaje a la gran final.
El conjunto “rojo y blanco” visitará este domingo a La Hidráulica en Frontera, desde las 16:00 horas, luego del 1 a 1 en el partido de ida disputado en nuestra localidad. Antes, a las 14:30, se medirán en Reserva Bochófilo Bochazo vs. Talleres de María Juana (el primer encuentro lo ganó la “T” por 2 a 1).
El duelo promete ser vibrante: Talleres llega con ilusión y confianza, tras una serie muy pareja que se definirá en detalles. El equipo del Barrio San Francisco intentará meterse entre los finalistas de la Zona Sur y seguir soñando con el ascenso.
Así, la semana futbolera tendrá a Atlético María Juana y Talleres como grandes protagonistas de la agenda liguista, representando a la comunidad en dos frentes de competencia.
PROGRAMACIÓN DIVISIONES SUPERIORES
A CONFIRMAR
*Atletico De Rafaela – Argentino Quilmes
*Libertad De Sunchales – Deportivo Aldao
MIERCOLES 12/11
*Brown De San Vicente – Atletico M. Juana (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
JUEVES 13/11
*Deportivo Tacural – Union De Sunchales (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
*Florida De Clucellas – 9 De Julio (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
*Ben Hur – Peñarol (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
Argentino De Vila – Sportivo Norte (20.00 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
VIERNES 14/11
*Deportivo Josefina – Sportivo Roca (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)
DOMINGO 16/11
*Juventud De Rafaela – Ferrocarril Del Estado (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera – cancha de Quilmes)
PRIMERA B – SEMIFINALES ASCENSO – REVANCHA
ZONA NORTE – Domingo 16/11
Cancha Moreno de Lehmann
*18 hs Reserva: Moreno de Lehmann vs. Belgrano San Antonio
*19.30 hs Primera: Moreno de Lehmann vs. Indep. Ataliva
Cancha Tiro Federal MV
*14.30 hs Reserva: Tiro Federal MV vs. Arg. Humberto
*16 hs Primera: Tiro Federal MV vs. Dep. Bella Italia
ZONA SUR – Domingo 16/11
Cancha Sp. Libertad EC
*16 hs Primera: Sp. Libertad EC vs. Sp. Santa Clara
Cancha La Hidráulica
*14.30 hs Reserva: Bochófilo Bochazo vs. Talleres María Juana
*16.00 hs Primera: La Hidráulica vs. Talleres María Juana