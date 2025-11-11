Semana de pura acción para los equipos mariajuanenses en la Liga Rafaelina de Fútbol

Por la fecha 14 del Torneo Clausura de Primera “A”, Atlético María Juana visitará este a Brown de San Vicente. El encuentro se disputará desde las 20:00 horas en Reserva y 21:30 horas en Primera División. El “Chupaleche” viene cumpliendo una destacada campaña, ubicado sexto en el Clausura con 20 puntos, y séptimo en la tabla general con 48 unidades, reflejo de un año de crecimiento y regularidad.

El conjunto dirigido por la dupla Cernotti-Martínez buscará seguir sumando y escalando en las posiciones. En cuanto promedio, actualmente se encuentra en el puesto 13 con 1.227, demostrando su consolidación en la máxima categoría. Enfrente tendrá a un rival de peso como Brown, que también pelea en los primeros puestos con 49 puntos en la general y 25 en el Clausura.

Por otro lado, la Primera “B” también vivirá una jornada clave con las semifinales de vuelta del Torneo Ascenso, donde Talleres buscará el pasaje a la gran final.

El conjunto “rojo y blanco” visitará este domingo a La Hidráulica en Frontera, desde las 16:00 horas, luego del 1 a 1 en el partido de ida disputado en nuestra localidad. Antes, a las 14:30, se medirán en Reserva Bochófilo Bochazo vs. Talleres de María Juana (el primer encuentro lo ganó la “T” por 2 a 1).

El duelo promete ser vibrante: Talleres llega con ilusión y confianza, tras una serie muy pareja que se definirá en detalles. El equipo del Barrio San Francisco intentará meterse entre los finalistas de la Zona Sur y seguir soñando con el ascenso.

Así, la semana futbolera tendrá a Atlético María Juana y Talleres como grandes protagonistas de la agenda liguista, representando a la comunidad en dos frentes de competencia.

PROGRAMACIÓN DIVISIONES SUPERIORES

A CONFIRMAR

*Atletico De Rafaela – Argentino Quilmes

*Libertad De Sunchales – Deportivo Aldao

MIERCOLES 12/11

*Brown De San Vicente – Atletico M. Juana (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

JUEVES 13/11

*Deportivo Tacural – Union De Sunchales (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

*Florida De Clucellas – 9 De Julio (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

*Ben Hur – Peñarol (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

Argentino De Vila – Sportivo Norte (20.00 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

VIERNES 14/11

*Deportivo Josefina – Sportivo Roca (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

DOMINGO 16/11

*Juventud De Rafaela – Ferrocarril Del Estado (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera – cancha de Quilmes)

PRIMERA B – SEMIFINALES ASCENSO – REVANCHA

ZONA NORTE – Domingo 16/11

Cancha Moreno de Lehmann

*18 hs Reserva: Moreno de Lehmann vs. Belgrano San Antonio

*19.30 hs Primera: Moreno de Lehmann vs. Indep. Ataliva

Cancha Tiro Federal MV

*14.30 hs Reserva: Tiro Federal MV vs. Arg. Humberto

*16 hs Primera: Tiro Federal MV vs. Dep. Bella Italia

ZONA SUR – Domingo 16/11

Cancha Sp. Libertad EC

*16 hs Primera: Sp. Libertad EC vs. Sp. Santa Clara

Cancha La Hidráulica

*14.30 hs Reserva: Bochófilo Bochazo vs. Talleres María Juana

*16.00 hs Primera: La Hidráulica vs. Talleres María Juana

