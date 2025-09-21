Semillas que dan vida: la Comuna impulsa la huerta familiar y comunitaria

El grupo comunal Pro Huerta informa que los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre, en el horario de 8:00 a 12:00 hs, se realizará la entrega de semillas de estación en el Punto Violeta (Santa Fe 221).

La distribución se enmarca dentro del programa que impulsa la producción de huertas familiares y comunitarias, fomentando la alimentación saludable y el cuidado del ambiente. La entrega será presencial y se recuerda a los vecinos que los días y horarios establecidos son únicos y sin excepción.

Desde la Comuna de María Juana se destaca la importancia de utilizar semillas agroecológicas, libres de pesticidas y fertilizantes, que permiten producir alimentos más sanos y seguros para las familias. Además, remarcaron el esfuerzo constante que se realiza para mantener vigente este plan de entrega, que beneficia a los vecinos y contribuye al desarrollo de prácticas sustentables en la comunidad.

La invitación es a que cada familia se anime a armar su propia huerta en casa, cultivando no solo alimentos, sino también hábitos de vida saludable y una conexión más cercana con la naturaleza.