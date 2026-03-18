Seminario online sobre gestión de residuos orgánicos: una oportunidad para transformar desechos en recursos

En el marco del impulso a prácticas sustentables, la Municipalidad de Rafaela llevará adelante un seminario online titulado “Oportunidades y casos de éxito en la gestión de residuos orgánicos”, que se realizará el viernes 20 de marzo a las 11:00, con inscripción previa. (Inscribirse aquí: https://docs.google.com/forms/d/1jqeujXpYa9s-Neeg0PEWsKmIRi-OscNuvhnrQyKvcHI/viewform?edit_requested=true )

La actividad se desarrolla dentro del Programa Instituciones Sustentables y del trabajo que se viene promoviendo en torno al compostaje domiciliario y empresarial. La organización está a cargo del Instituto para el Desarrollo Sustentable junto a la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, en articulación con la consultora ambiental MECHA, especializada en soluciones sostenibles para la gestión de residuos orgánicos.

El encuentro tendrá una duración de 60 minutos y se realizará de manera virtual, permitiendo la participación de interesados de distintos sectores. Está dirigido a profesionales del ámbito público y privado vinculados al ambiente, la sustentabilidad y la producción agropecuaria, así como también a equipos técnicos de empresas, municipios e instituciones. Además, podrán sumarse estudiantes, consultores y público en general interesado en la economía circular, sin necesidad de contar con experiencia previa.

El director del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Enrique Soffietti, destacó la importancia de la temática al señalar que “la gestión de los residuos orgánicos es uno de los grandes desafíos ambientales de las ciudades, pero también una enorme oportunidad para generar valor, producir energía y reducir impactos ambientales”.

Durante la jornada se abordarán las oportunidades ambientales, productivas y económicas que ofrece la valorización de los residuos orgánicos, mostrando cómo pueden transformarse en recursos mediante distintas estrategias y tecnologías. Además, se compartirán experiencias concretas y casos reales, con especial énfasis en la biodigestión como una alternativa eficiente y comprobada dentro de los modelos de economía circular.

El seminario contará con dos exposiciones principales. Por un lado, la ingeniera Claudia Arias Escobar presentará “Biodigestión en acción: experiencias exitosas en la ganadería”. Por otro, el ingeniero Sebastián Guzmán Cood disertará sobre “De residuo a recurso: oportunidades de valorización de residuos orgánicos”.



Fuente: Diario Castellanos (Rafaela)