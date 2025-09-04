Seminario sobre Prótesis Capilares con Luis Mejías y Laura Vallejos

Esta mañana, en nuestra emisora, tuvimos el placer de conversar con Luis Mejías, reconocido especialista en prótesis capilares, quien compartió detalles sobre su participación en el seminario que se llevará a cabo este domingo junto a la estilista Laura Vallejos.

El evento, titulado “Seminario Express”, se realizará en María Juana, Santa Fe, y está diseñado para profesionales del sector de la estética capilar. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer técnicas innovadoras en prótesis capilares y cómo estas pueden transformar la carrera de los estilistas. Luis Mejías, con su amplia experiencia en el área, ofrecerá una charla sobre el futuro de los servicios en salones relacionados con prótesis capilares.

Los interesados en participar deben tener en cuenta que los cupos son limitados. Para más información y reservas, pueden visitar las redes sociales de Laura Vallejos y Luis Mejías.

Este seminario representa una oportunidad única para actualizarse en técnicas avanzadas y potenciar los servicios ofrecidos en salones de belleza.