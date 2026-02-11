Senadores Justicialistas presentaron proyecto de Ley Orgánica de Municipios que impulsa una profunda reforma del régimen municipal en Santa Fe

El Bloque de Senadores Justicialistas de la provincia de Santa Fe, compuesto por Rubén Pirola, Alcides Calvo, Armando Traferri, Osvaldo Sosa y Eduardo Daniel Rosconi, presentó en la Cámara Alta Provincial un ambicioso proyecto de Ley Orgánica de Municipios, orientado a modernizar y consolidar el marco normativo que regula a los gobiernos locales en todo el territorio santafesino, en consonancia con la reciente Reforma Constitucional de 2025.

La iniciativa pone el foco en reafirmar la autonomía municipal, estableciendo reglas claras para el funcionamiento de los municipios, e incorpora mecanismos que promueven la transparencia y el acceso a la información pública. Asimismo, busca fortalecer la participación ciudadana mediante la incorporación de mecanismos de democracia directa, con el objetivo de acercar aún más la gestión pública a las necesidades y expectativas de los vecinos.

Como parte del proceso de construcción de esta normativa, los senadores justicialistas convocan a intendentes, actores políticos, representantes institucionales y sociedad civil de toda la provincia a formar parte del debate legislativo en comisiones durante los próximos 60 días. El proyecto ya se encuentra disponible para consulta pública, con la intención de enriquecer su contenido a partir de aportes territoriales y construir consensos amplios que fortalezcan la gestión municipal.

En este marco, el senador Alcides Calvo explicó que “este proyecto que hemos presentado desde el bloque de senadores justicialista refleja el trabajo minucioso que hemos realizado como bloque desde la Reforma de la Constitución Provincial. Hemos escrito cada uno de sus puntos pensando en las y los santafesinos y, como siempre, afirmando nuestro compromiso de representarlos en la Legislatura Provincial. Un municipio es el primer contacto de los vecinos con el Estado, por eso es necesario que se incorporen herramientas modernas para la gestión, respondiendo a las necesidades de los vecinos”.

Calvo agregó que “quiero manifestar mi compromiso de poder lograr una Ley de Municipios que defienda los derechos de cada ciudadano y de cada institución del Departamento Castellanos, como lo vengo haciendo en mi gestión como Senador Provincial, respetando y valorando al territorio con acciones, derechos y deberes que deben contar los municipios del Departamento Castellanos, sus instituciones y su gente”.

Con este proyecto, los legisladores buscan dar inicio a un debate profundo y participativo sobre el futuro del régimen municipal santafesino, con miras a consolidar un marco legal moderno, transparente y cercano a la realidad de los municipios y sus comunidades.