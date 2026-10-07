Shinrin-yoku: la práctica japonesa que propone escuchar al bosque

Shinrin-yoku, una expresión japonesa que significa “baño de bosque”, es una práctica que propone algo tan sencillo como detenerse, caminar lentamente entre los árboles y prestar atención a los sonidos, aromas, paisajes y sensaciones que ofrece la naturaleza.

Desarrollada en Japón durante la década de 1980 como una práctica vinculada a la medicina preventiva, el shinrin-yoku busca promover el bienestar a través de una conexión consciente con los entornos naturales.

A diferencia del senderismo tradicional o de las actividades deportivas al aire libre, el objetivo no está puesto en recorrer una determinada distancia, alcanzar una cima o realizar un esfuerzo físico intenso. La propuesta consiste, principalmente, en bajar el ritmo y prestar atención al entorno.

Durante un baño de bosque, las personas recorren los espacios naturales de manera tranquila y dedican tiempo a utilizar los cinco sentidos. Escuchar el sonido de las hojas y de los pájaros, percibir el aroma de los árboles y la tierra, observar los colores y las formas del paisaje o sentir el contacto con el ambiente forman parte de la experiencia.

Por eso, el silencio también ocupa un lugar importante. En lugar de caminar mientras se conversa, se escucha música o se permanece pendiente del teléfono, la práctica propone concentrarse en aquello que sucede alrededor.

Más que caminar entre árboles

El shinrin-yoku no consiste simplemente en visitar un bosque. La diferencia está en la forma de experimentar ese lugar.

La idea es abandonar durante un momento el ritmo acelerado de la vida cotidiana y permitir que la atención se concentre en estímulos simples que muchas veces pasan inadvertidos: el viento entre las ramas, el canto de un ave, el olor de la vegetación, la textura de la corteza de un árbol o los cambios de luz entre las hojas.

La práctica tampoco exige conocimientos especiales ni equipamiento. Puede realizarse mediante recorridos cortos y tranquilos, adaptados a las posibilidades de cada persona.

Una pausa frente al estrés cotidiano

Uno de los principales objetivos del baño de bosque es favorecer un estado de relajación y ayudar a reducir el estrés cotidiano.

En ese sentido, la propuesta japonesa plantea una pausa frente a las actividades que habitualmente mantienen a las personas conectadas con pantallas, mensajes, trabajo y múltiples estímulos al mismo tiempo.

El bosque se convierte así en un espacio para desacelerar y recuperar la atención sobre el momento presente.

Más que una competencia o una actividad física, el shinrin-yoku propone estar en la naturaleza de una manera consciente, utilizando los sentidos como una herramienta para conectarse con el entorno.

Una práctica que comenzó a desarrollarse en Japón hace varias décadas y que encuentra una aplicación sencilla en cualquier lugar donde exista un espacio natural: caminar sin apuro, dejar el teléfono a un lado y, simplemente, escuchar el bosque.