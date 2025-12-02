Si te gustó Homeland, no te podés perder “La bestia en mí”, la nueva miniserie de Netflix

Netflix estrenó “La bestia en mí”, un thriller psicológico que promete mantener al espectador al borde del asiento. La serie sigue a Aggie Wiggs (Claire Danes), una escritora en duelo que, tras la trágica pérdida de su hijo, se encuentra bloqueada creativamente y aislada de su entorno. Su mundo da un giro cuando Nile Jarvis (Matthew Rhys), un vecino carismático pero inquietante, llega al barrio, despertando en Aggie tanto inspiración literaria como paranoia creciente.

La trama plantea un escenario oscuro y ambiguo, donde la vida de la protagonista se ve amenazada mientras intenta desentrañar los secretos de su vecino. La historia combina tensión psicológica con melodrama, explorando los límites de la mente de Aggie, cuya situación recuerda al personaje de Carrie Mathison en Homeland: ambas enfrentan traumas que ponen a prueba su cordura.

Detrás de este proyecto está Howard Gordon, creador de Homeland, quien reescribió el guion original para profundizar en la paranoia y el suspenso psicológico. La serie mezcla misterio, giros inesperados y un juego entre agresividad y vulnerabilidad de los personajes, con Claire Danes brillando al capturar la complejidad emocional de su rol.

“La bestia en mí” propone una reflexión sobre el duelo, la obsesión y la creatividad, mostrando que, a veces, el monstruo más persistente no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Una serie que promete mantener a los espectadores pegados a la pantalla mientras Aggie lucha por encontrar su voz en medio del caos.

Una miniserie imperdible para los amantes del thriller psicológico y de los personajes complejos que desafían los límites de la mente y la narrativa.

