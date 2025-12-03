Siete nuevos árbitros recibidos en la Escuela “Domingo Barberis”

Este sábado por la mañana, la Escuela de Arbitraje “Domingo Barberis” celebró un nuevo logro institucional al culminar el segundo año de formación y confirmar la graduación de siete flamantes árbitros. Tras aprobar la prueba física final y completar los estudios teóricos y prácticos exigidos por la institución, recibieron su certificación: Alicia Chamorro, Jesica Romero, Thiago Trucco, Mariano Quiroz, Germán Tarroza, Gabriel Bersano y Nicolás Cejas.

Además, otros 11 alumnos finalizaron su primer año de cursado y en 2026 avanzarán hacia la etapa final de su formación, camino a convertirse en nuevos árbitros.

La Escuela “Domingo Barberis” continúa consolidándose como un espacio clave para la capacitación deportiva. Está dirigida por el instructor Eduardo López, y cuenta con el acompañamiento de Ariel Gorlino, César Cazaniga, Rubén Trucco Valdez y Hugo Rivero, quienes guían a los jóvenes en cada instancia del proceso formativo.

Con este nuevo grupo de egresados, la institución reafirma su compromiso con la profesionalización y el crecimiento del arbitraje.