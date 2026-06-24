Avanza el proceso para pavimentar la Ruta Provincial 80s entre Tacural y Tacurales

Un importante paso hacia la concreción de una obra largamente esperada por la región se dio en los últimos días con la realización de la audiencia pública para la pavimentación de la Ruta Provincial 80s, en el tramo que une las localidades de Tacural y Tacurales.

La convocatoria fue realizada por la Dirección Provincial de Vialidad y se desarrolló en el Salón Comunitario de Tacurales, con el objetivo de brindar detalles del proyecto, responder consultas y recoger observaciones de productores, frentistas y vecinos interesados.

Del encuentro participaron el Secretario General del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, Marcos Renna; el Subadministrador de la Zona Norte de Vialidad Provincial, Sergio Cardozo; el senador provincial Alcides Calvo; el presidente comunal de Tacurales, Damián Chiappero; y el presidente comunal de Tacural, Adrián Sola, entre otras autoridades y representantes de la comunidad.

Una obra estratégica para la producción y la conectividad

El proyecto contempla la pavimentación de 15,75 kilómetros de la Ruta Provincial 80s, una vía clave para la producción agropecuaria y la conexión de numerosas explotaciones rurales con la Ruta Nacional 34.

Según se informó durante la audiencia, la obra contará con una calzada de 7,30 metros de ancho, banquinas de 3 metros a cada lado, señalización horizontal y vertical, iluminación y una zona de camino de 30 metros de ancho. El plazo estimado de ejecución será de 18 meses.

La pavimentación permitirá garantizar transitabilidad permanente durante todo el año, beneficiando especialmente a productores agropecuarios, establecimientos lecheros, transportistas, estudiantes y vecinos de la región.

Financiamiento mediante Contribución por Mejoras

La obra se realizará a través del sistema establecido por la Ley Provincial N° 14.295 de Contribución por Mejoras, un esquema de financiamiento compartido entre el Estado y los beneficiarios directos.

Del costo total del proyecto, la Provincia de Santa Fe aportará el 81,3%; la Comuna de Tacural el 4,79%; la Comuna de Tacurales el 0,21%; mientras que el 13,7% restante será afrontado por 622 propietarios rurales beneficiados por la obra.

El aporte de los particulares se calculará según la superficie de cada inmueble y la distancia respecto de la traza vial, estableciéndose cinco anillos contributivos. Los productores podrán optar por un pago anticipado o financiarlo hasta en 60 cuotas mensuales, que comenzarán a cobrarse cuando la obra alcance el 50% de avance.

Un reclamo histórico de más de cuatro décadas

Durante la audiencia, que fue calificada como muy positiva por las autoridades presentes, productores y dirigentes manifestaron su respaldo a la iniciativa, lo que permitirá avanzar con las siguientes etapas administrativas previstas por la legislación vigente.

El proceso continuará con la distribución de cartillas informativas y la apertura del Registro de Oposición. Una vez cumplidos todos los requisitos legales, se avanzará en la elaboración del proyecto ejecutivo y posteriormente en el llamado a licitación pública para ejecutar la obra entre los años 2027 y 2028.

El senador Alcides Calvo destacó la importancia de este avance y recordó que se trata de una demanda histórica de la región.

“Valoro la sensibilidad puesta de manifiesto por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y por el gobernador Maximiliano Pullaro al priorizar esta obra que fue solicitada durante más de 40 años por productores, dirigentes y ex presidentes comunales. Estamos hablando de una zona con una fuerte presencia de unidades productivas, tambos y establecimientos ganaderos que sostienen la matriz productiva del departamento Castellanos”, expresó.

Además, remarcó que la pavimentación de la Ruta 80s permitirá fortalecer la conectividad regional y mejorar la calidad de vida de quienes viven y trabajan en la zona rural.

La futura obra representa uno de los proyectos viales más importantes para el sector oeste del departamento Castellanos y constituye un paso fundamental para potenciar el desarrollo productivo, garantizar mejores condiciones de transporte y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por este corredor estratégico.