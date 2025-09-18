Sofía Baldo brilló en el debut de Argentina en el Sudamericano U17

La Selección Argentina femenina de vóley Sub 17 comenzó la defensa del título sudamericano con un triunfo sólido ante Venezuela por 3 a 1, con parciales de 25-23, 19-25, 25-18 y 25-13.

La gran figura del partido fue la capitana Sofía Baldo, máxima anotadora con 32 puntos, liderando a las Panteritas en un estreno auspicioso.

El combinado nacional, que realizó una gira preparatoria en Perú antes del certamen, continuará su camino en la fase de grupos frente a Colombia y Brasil.

El torneo, que se disputa hasta el 21 de septiembre, otorgará tres plazas para el Mundial 2026. En caso de que Chile (organizador del Mundial) quede en el podio, se liberará un cupo adicional.