Sofía Baldo se suma al plantel de San Isidro para la Liga Argentina Femenina de Vóley

El Club San Isidro continúa conformando su plantel de vóley femenino de cara a la próxima Liga Argentina Femenina, y confirmó la incorporación de Sofía Baldo, una de las jugadoras juveniles con mayor proyección del país.

Con apenas 14 años, Baldo integró la selección argentina U19 que disputó el Mundial de la categoría, junto a Emma Williner, y previamente formó parte del combinado nacional U17, donde compartió equipo con las actuales jugadoras del club Hele Cugno y Anto Juncos.

La joven deportista se sumará en los próximos días a los entrenamientos del equipo dirigido por Mauro Silvestre, que continúa su preparación para la competencia nacional.