Sofía Protti invitó a participar de una nueva convocatoria de Ni Una Menos en María Juana

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Sofía Protti, quien invitó a la comunidad a participar de la convocatoria organizada por la Sociedad Italiana de María Juana en el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos.

La actividad se realizará este miércoles a las 19 horas en el Monumento de las Banderas, ubicado frente a la institución sobre Plaza San Martín, y busca generar un espacio de encuentro, reflexión y acompañamiento frente a las distintas situaciones de violencia de género que continúan afectando a mujeres y diversidades en todo el país.

Durante la entrevista, Protti destacó la importancia de sostener estos espacios de participación ciudadana y recordó que este año se cumplen 11 años del surgimiento de Ni Una Menos, movimiento que nació para visibilizar la problemática de la violencia machista y reclamar políticas de prevención, protección y justicia.

Desde la organización señalaron que la convocatoria surge también a partir de los recientes hechos de violencia que han tomado estado público y de otros tantos casos que muchas veces no llegan a los medios de comunicación. En ese contexto, remarcaron la necesidad de reunirse para compartir reflexiones y preguntarse cuál es el rol que pueden asumir las instituciones y la sociedad frente a situaciones de injusticia y violencia.

Además, recordaron que, según estadísticas difundidas por organizaciones especializadas, en Argentina se registra un femicidio cada 31 horas, una realidad que mantiene vigente el reclamo y la necesidad de continuar trabajando en la concientización y la prevención.

La invitación está abierta a toda la comunidad, con el objetivo de reafirmar el compromiso colectivo en la lucha contra la violencia de género y promover una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.