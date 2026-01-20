Sol Catalano compartió en Comunicándonos su experiencia como chef en Uruguay

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con Sol Catalano, joven mariajuanense radicada en Uruguay, quien contó su experiencia laboral y personal en el país vecino, donde se encuentra trabajando durante la temporada de verano 2026.

Sol es pastelera y además realizó estudios en Gestión Gastronómica, una formación que le permitió ampliar sus conocimientos y desempeñarse profesionalmente en el ámbito de la cocina. Actualmente trabaja como chef, sumando experiencia en el sector gastronómico uruguayo, en una etapa que describió como de gran crecimiento y aprendizaje.

Durante la entrevista, la mariajuanense destacó la importancia de animarse a nuevos desafíos, la adaptación a otra cultura laboral y el valor de la formación académica para abrir puertas en el mundo gastronómico. Su testimonio refleja el camino de muchos jóvenes que, con esfuerzo y pasión, llevan su talento fuera del país y representan a María Juana en el exterior.