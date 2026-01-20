Sol Catalano compartió en Comunicándonos su experiencia como chef en Uruguay

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con Sol Catalano, joven mariajuanense radicada en Uruguay, quien contó su experiencia laboral y personal en el país vecino, donde se encuentra trabajando durante la temporada de verano 2026.

Sol es pastelera y además realizó estudios en Gestión Gastronómica, una formación que le permitió ampliar sus conocimientos y desempeñarse profesionalmente en el ámbito de la cocina. Actualmente trabaja como chef, sumando experiencia en el sector gastronómico uruguayo, en una etapa que describió como de gran crecimiento y aprendizaje.

Durante la entrevista, la mariajuanense destacó la importancia de animarse a nuevos desafíos, la adaptación a otra cultura laboral y el valor de la formación académica para abrir puertas en el mundo gastronómico. Su testimonio refleja el camino de muchos jóvenes que, con esfuerzo y pasión, llevan su talento fuera del país y representan a María Juana en el exterior.

Te puede interesar

  • ENTREVISTA EN SU DÍA

    Hoy es el Día del Acompañante Terapeutico. Pasó por la radio Verónica Contarino quien ejerce esta hermosa profesión y charló con Mónica Barceló en Comunicándonos.…

  • COMUNICÁNDONOS EN BRASIL

    Todos los años Mónica Barceló viaja a un destino turístico para llevarte el verano a tu casa. Desde Camboriú, durante toda la semana, notas, anécdotas…

  • EXPERIENCIA EN CHILE

    Lucas Araya, arquero del Club Atlético Talleres de María Juana, viajará al vecino país a disputar un torneo internacional.Escuchalo junto a Natalia Poratti en Show…

  • CALVO EN COMUNICÁNDONOS

    El Senador Provincial Alcides Calvo dialogó con Mónica Barceló en la mañana de Comunicándonos.Se charló, entre otros temas, de la falta de empleo, situación social…

  • OBRAS EN MARCHA EN GARIBALDI

    Héctor Spada, presidente de la Comuna de Garibaldi, contó sobre como ya empezó la empresa LAROMET a realizar las obras en la localidad, y luego…