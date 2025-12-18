SonDos Dúo celebra un importante reconocimiento del INAMU y proyecta nuevos horizontes musicales

En la mañana de la radio charlamos con Jesús Domínguez, integrante de SonDos Dúo, para conocer más detalles sobre el reciente logro alcanzado por el proyecto musical. El dúo fue distinguido con el Premio de Fomento Regional del Instituto Nacional de la Música (INAMU), un reconocimiento que les permitirá continuar impulsando la difusión de su obra artística y acercar su música a nuevos públicos.

SonDos Dúo está conformado por Jesús Domínguez y Alejandro Rodríguez, dos músicos dedicados a la música folklórica argentina y latinoamericana. Con un estilo propio y una notable calidad interpretativa, el proyecto se destaca por su profundo vínculo con las raíces culturales y por representar con autenticidad a la provincia y al país.

Durante la entrevista, Jesús compartió la enorme satisfacción que representa este logro y el valor que tiene para el crecimiento artístico del dúo. “Este premio nos abre nuevas puertas y nos motiva a seguir creando, compartiendo y difundiendo nuestra música”, expresó, agradeciendo además a quienes apoyan el camino del proyecto.

El Premio de Fomento Regional del INAMU forma parte de las políticas públicas destinadas a fortalecer el desarrollo de la música independiente en todo el país. Mediante convocatorias federales, el Instituto selecciona proyectos musicales para brindarles apoyo económico y acompañamiento, con el objetivo de promover la producción, circulación y difusión de obras artísticas, ampliando el alcance de músicos regionales y aportando a la diversidad cultural.

Este reconocimiento representa un paso fundamental para SonDos Dúo, que continúa consolidando su propuesta artística dentro del panorama nacional, reafirmando su compromiso con la música folklórica y latinoamericana, y proyectando un futuro lleno de nuevas metas, escenarios y audiencias.