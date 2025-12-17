SonDos Dúo fue distinguido con el Premio de Fomento Regional del INAMU

El dúo musical SonDos Dúo fue ganador del Premio de Fomento Regional del Instituto Nacional de la Música (INAMU), una distinción que les permitirá potenciar la difusión de su trabajo artístico y llevar su música a nuevos públicos.

El proyecto está conformado por Jesús Domínguez y Alejandro Rodríguez, un dueto dedicado a la música folklórica argentina y latinoamericana, reconocidos por su calidad interpretativa y su compromiso con las raíces culturales. Ambos músicos se destacan por su trayectoria y por representar con identidad y profesionalismo a la provincia y al país en cada presentación.

El Premio de Fomento Regional del INAMU forma parte de las políticas públicas destinadas a fortalecer el desarrollo de la música independiente en todo el territorio nacional. A través de este reconocimiento, el Instituto brinda apoyo a proyectos musicales seleccionados mediante convocatorias federales, con el objetivo de impulsar la producción, circulación y difusión de obras artísticas, promoviendo la diversidad cultural y el crecimiento de los artistas regionales.

Este logro representa un importante reconocimiento al trabajo sostenido de SonDos Dúo y una valiosa oportunidad para continuar difundiendo la música folklórica y latinoamericana, consolidando su propuesta artística dentro del panorama musical nacional.