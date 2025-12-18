Súper Dino: una nueva propuesta de alimentos artesanales llega a María Juana y la región

En la mañana de la radio conversamos con Aneley Bernardi, propietaria de Che Pizza y de la nueva empresa Súper Dino, un emprendimiento dedicado a la elaboración de productos alimenticios artesanales destinados a la venta por mayor en comercios de María Juana y toda la región.

Aneley contó que Súper Dino nace con el objetivo de ofrecer alimentos caseros, frescos y de máxima calidad, manteniendo el sabor tradicional que identifica sus preparaciones. Entre los productos disponibles se destacan sándwiches, pizzas, canastitas, tartas, empanadas y exquisitas pastas caseras, ideales para todo momento del día.

Además, la empresa ya se encuentra trabajando en la reventa a comercios y negocios de la zona, y ofrece propuestas especiales para instituciones educativas con opciones adaptadas a ventas escolares.

Quienes deseen realizar pedidos al por mayor pueden hacerlo comunicándose al 3406 459 202 o acercándose a su local en Urquiza 168, María Juana.

Súper Dino se suma así al entramado comercial local, apostando a la producción propia, el trabajo regional y la calidad artesanal: productos que se disfrutan en cada bocado.