Supermercado El Chapulín lanzó su gran sorteo con premios espectaculares: ¡hasta un auto 0 km!

En la mañana de la radio, charlamos con Beatriz Cobelli y Daniel Gordillo, representantes de Supermercado El Chapulín, quienes contaron todos los detalles sobre el gran sorteo de fin de año que ya comenzó y promete premios increíbles para sus clientes.

Desde Supermercado El Chapulín y Mayorista Careglio Hermanos invitan a toda la región a “poner primera y acelerar rumbo a los premios más increíbles”, con una propuesta que incluye:

🚗 Un Renault Kwid 0 km

🏍️ Cinco motos Keller Crono Classic 110

🎮 Cinco consolas PlayStation 5

🛒 Y diez órdenes de compra en los Súper El Chapulín

Cada compra que realices durante noviembre, diciembre y enero te permitirá participar y acercarte a estos fabulosos premios. Solo tenés que completar tu cupón y depositarlo en las urnas habilitadas en las distintas sucursales.

Beatriz y Daniel destacaron además que las principales marcas del país acompañan este gran sorteo, reafirmando la confianza y el compromiso de la empresa con sus clientes.