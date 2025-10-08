Taekwondo: destacados resultados del Club Atlético María Juana en el Torneo Challenger de San Francisco

Atlético

El pasado fin de semana se desarrolló en la ciudad de San Francisco una nueva edición del Torneo Challenger de Taekwondo, que reunió a delegaciones de distintas localidades de la región.

La Escuela de Taekwondo del Club Atlético María Juana participó obteniendo grandes resultados, fruto de su excelente performance tanto a nivel individual como grupal.

La escuela presentó dos conjuntos en la modalidad de Formas por equipos en categoría menores. Además de competidores en diversas categorías individuales que registraron excelentes resultados:

Maira López: 1° en Forma

Santos Perusia: 2° en Forma y 2° en Combate

Lis Fontanesi: 3° en Forma y 3° en Combate

Luz Paschetta: 1° en Forma y 1° en Combate

Elías Starna: 1° en Forma y 1° en Combate

Valentín Starna: 1° en Combate y 3° en Forma

Lautaro Molinero: 2° en Combate

Santiago Bocchio: 3° en Forma

En la competencia de Formas por equipos, los representantes mariajuanenses alcanzaron el 2° y 3° puesto, completando una excelente actuación.

Los resultados obtenidos reflejan el crecimiento técnico, la disciplina y el compromiso de los deportistas de la institución.

Te puede interesar