Talento mariajuanense en la pantalla grande: Paz Calosso participó en la película “Karma Negro” estrenada en San Jorge

En la mañana de la radio, Paz Calosso y su abuela Lorena compartieron su emoción por haber sido parte de la película “Karma Negro”, que tuvo su gran estreno en la Sala Olga Zubarry del Complejo Cultural Municipal de San Jorge, ante una sala colmada de público.

El film, dirigido por Mangiantini, fue recibido con entusiasmo por los espectadores, quienes disfrutaron de una noche inolvidable para el cine regional. Tras la proyección, el equipo técnico y artístico dialogó con los presentes, contando detalles sobre la filmación, las locaciones elegidas y el proceso creativo detrás de la historia.

Durante el evento, el intendente Juan Pablo Pellegrino entregó una copia del Decreto N° 5119, que declara a Karma Negro de Interés Cultural Municipal, en reconocimiento a su aporte al desarrollo artístico y cultural de la comunidad.

La película volverá a proyectarse el jueves 20 de noviembre, con funciones a las 19:30 y 21:30 horas, y las entradas estarán disponibles en la boletería de Las Tipas Cines los días 17, 18 y 19, de 18 a 20 horas.

Una experiencia única que no solo refleja el talento de artistas locales como Paz, sino que también consolida a San Jorge como un referente del cine independiente santafesino, impulsando la cultura y el arte regional.