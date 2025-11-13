Talento mariajuanense en la pantalla grande: Paz Calosso participó en la película “Karma Negro” estrenada en San Jorge

EntrevistasLo ÚltimoLocalesVideos de Youtube

En la mañana de la radio, Paz Calosso y su abuela Lorena compartieron su emoción por haber sido parte de la película “Karma Negro”, que tuvo su gran estreno en la Sala Olga Zubarry del Complejo Cultural Municipal de San Jorge, ante una sala colmada de público.

El film, dirigido por Mangiantini, fue recibido con entusiasmo por los espectadores, quienes disfrutaron de una noche inolvidable para el cine regional. Tras la proyección, el equipo técnico y artístico dialogó con los presentes, contando detalles sobre la filmación, las locaciones elegidas y el proceso creativo detrás de la historia.

Durante el evento, el intendente Juan Pablo Pellegrino entregó una copia del Decreto N° 5119, que declara a Karma Negro de Interés Cultural Municipal, en reconocimiento a su aporte al desarrollo artístico y cultural de la comunidad.

La película volverá a proyectarse el jueves 20 de noviembre, con funciones a las 19:30 y 21:30 horas, y las entradas estarán disponibles en la boletería de Las Tipas Cines los días 17, 18 y 19, de 18 a 20 horas.

Una experiencia única que no solo refleja el talento de artistas locales como Paz, sino que también consolida a San Jorge como un referente del cine independiente santafesino, impulsando la cultura y el arte regional.

Te puede interesar

  • PARTICIPACIÓN EN SAN JORGE

    La profesora de Voley del Club Atlético Talleres de María Juana, Antonela Enrico, contó detalles de la participación de jugadoras del club en San Jorge…

  • DEBUT EN SAN JORGE

    Federico Mansilla correrá en la Clase 2 del Car Show Santafesino luego de haber competido en los Fiat 600TS. Su debut será en el Autódrimo…

  • Conocé la oferta académica de la Universidad Siglo 21 en San Jorge

    En la ciudad de San Jorge, la Universidad Siglo 21 te ofrece una gran variedad de carreras para que puedas estudiar desde tu casa, programa…

  • EN LA TELE

    "Chelo" Zanatta es de María Juana y está radicado en Buenos Aires desde hace 4 años, y participó el pasado lunes del programa que conduce…

  • LA ALIMENTACIÓN EN LA PSORIASIS

    La Licenciada en Nutrición Andrea Botta nos contó la importancia que tienen los alimentos de color verde, rojo y amarillo (frutas y verduras) para prevenir…