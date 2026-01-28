Taller de plantas aromáticas y medicinales en Rafaela: una propuesta gratuita para reconectar con la naturaleza

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental y de las actividades por los 10 años del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR), se llevará adelante un taller de plantas aromáticas y medicinales, destinado a todo público y de participación gratuita.

La actividad se realizará el viernes 30 de enero, a las 18:00, en la Huerta Orgánica de la Escuela Especial de Formación Integral N° 2082, en el espacio conocido como Arboretum Takku, y estará a cargo de Ricardo Ledesma. Para participar se requiere inscripción previa, a través del formulario disponible en el enlace t.ly/yj4F5.

La propuesta tendrá modalidad de taller y busca volver la mirada a la tierra, promoviendo la reconexión, el reconocimiento y la revalorización de plantas y yuyos utilizados tradicionalmente como medicina y alimento, capaces de nutrir y equilibrar el organismo. Además, el encuentro apunta a fortalecer los vínculos comunitarios, el intercambio de saberes y el aprendizaje colectivo.

Desde la organización se recomienda a los asistentes llevar agua, repelente y sillones para mayor comodidad. En caso de lluvia, se informará oportunamente por correo electrónico a las personas inscriptas sobre el cambio de lugar.

Para más información, las personas interesadas pueden seguir al IDSR en redes sociales (@idsrafaela), comunicarse vía mail a rafaelasustentable@rafaela.gob.ar o llamar a los teléfonos (03492) 504579 o (3492) 15507915.