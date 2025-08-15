Taller para Mujeres: “Envejecimiento Saludable, la Nueva Longevidad” en María Juana

Locales

El próximo lunes 18 de agosto, a las 14 horas, se llevará a cabo en el Salón del Centro de Jubilados de María Juana un nuevo encuentro del Taller para Mujeres 2025, con una charla titulada “Envejecimiento Saludable: La Nueva Longevidad”.

La actividad estará a cargo de la Dra. Laura Allasia, quien compartirá herramientas, conocimientos y consejos para promover un envejecimiento activo, saludable y con calidad de vida. Esta propuesta forma parte de las acciones impulsadas por el S.A.M.Co. María Juana para fomentar la prevención y el cuidado de la salud en la comunidad.

Se invita a todas las mujeres interesadas a participar de este espacio gratuito de aprendizaje y reflexión, pensado para acompañar y potenciar una vida plena en todas las etapas.

