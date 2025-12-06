Talleres celebra su gran Fiesta del Deporte este sábado en la Sociedad Italiana

En la mañana de la radio, Clarisa Brignone —integrante de la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres— adelantó detalles de lo que será una noche muy especial para la institución. Este sábado 6 de diciembre, desde las 20 horas, Talleres realizará su Cierre de Actividades 2024 en la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La velada contará con la entrega de menciones a deportistas destacados de las distintas disciplinas y reconocimientos a personas que han sido fundamentales en el crecimiento del club durante el año. Será una noche pensada para celebrar el esfuerzo, el compromiso y el sentido de pertenencia que caracteriza a la familia rojiblanca.

El evento también tendrá música en vivo de la mano de Tumpara, la reconocida banda de San Francisco que animará el baile y le dará ritmo a la celebración. Además, se llevará a cabo el sorteo del Bingo 2025, junto a un sorteo especial en modalidad tómbola. Los bingos podrán adquirirse durante la noche.

Los premios anunciados son:

  • Primer premio: una bicicleta y un conjunto.
  • Segundo premio: merchandising oficial del club.
  • Tercer premio: un Bingo 2026 y una jarra oficial de Talleres.

La institución invita a deportistas, familias y vecinos a compartir una noche de fiesta y comunidad. El encuentro contará con servicio de buffet y promete ser el broche de oro para un año lleno de logros y crecimiento para “la T”.

