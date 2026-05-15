Talleres cerró el Apertura con una importante victoria ante La Trucha FC

Club Atlético Talleres consiguió un valioso triunfo en el adelanto de la última fecha del Torneo Apertura de Primera B, Zona Sur, al derrotar por 4 a 2 a La Trucha FC en condición de local.

“El T” de María Juana logró sumar tres puntos fundamentales para salir del último lugar de la tabla de posiciones, en un encuentro cargado de emociones y goles.

Los tantos del conjunto mariajuanense fueron convertidos por Lucas Flores, Patricio Dallia y Andrés Oliva, quien se destacó marcando por duplicado. Por el lado del elenco de Frontera anotaron Tomás Meloni y Blas Boscato.

Con esta victoria, Talleres cerró su participación en el Torneo Apertura con una sonrisa y un importante envión anímico pensando en lo que viene dentro de la competencia.

El resto de los encuentros correspondientes a la última fecha de la Zona Sur se disputarán el próximo domingo.