Talleres confirmados para el Día 3 de EJE25

En el marco de la propuesta EJE25, el próximo jueves 25 de septiembre la E.E.S.O.P.I. N° 8143 “José Manuel Estrada” abrirá sus puertas a una serie de talleres únicos pensados para fortalecer el espíritu emprendedor, estimular la creatividad y acompañar a los estudiantes en la construcción de sus proyectos de vida.

Cada taller cuenta con disertantes de gran trayectoria que compartirán experiencias y herramientas en distintas áreas:

Nutrición en adolescentes: comer para entrenar , a cargo de la licenciada en nutrición Valentina Naretto .

, a cargo de la licenciada en nutrición . Encuentro conmigo: taller de yoga y meditación , con la profesora de Educación Física e instructora de pilates y yoga Sabina Balmetti .

, con la profesora de Educación Física e instructora de pilates y yoga . Técnicas de muralismo , con la artista y muralista local Cintia Protti .

, con la artista y muralista local . Cultivar valores , con el campeón mundial de Taekwondo Javier Paschetta .

, con el campeón mundial de Taekwondo . Talento vs disciplina: trazar el camino , a cargo del entrenador de básquet Branco Molinero .

, a cargo del entrenador de básquet . Diseñar también es decir , dictado por la artista y diseñadora Sofía Protti .

, dictado por la artista y diseñadora . Microhooke , a cargo de la profesora de biología Guillermina García .

, a cargo de la profesora de biología . Tu propósito de vida comienza hoy , con la consultora psicológica Jesica Protti .

, con la consultora psicológica . Primeros auxilios , dictado por los Bomberos Voluntarios de María Juana, Emanuel Vega y Agustín Zurbriggen .

, dictado por los Bomberos Voluntarios de María Juana, y . Ecoturismo: reconocimiento de flora y fauna, con los fotógrafos de naturaleza Ezequiel Vivas y Macarena Delsoglio.

Cada estudiante podrá elegir el taller que más lo motive, disfrutando de una experiencia enriquecedora que combina conocimiento, práctica y valores.

Desde la institución agradecen a cada uno de los disertantes que con generosidad y compromiso se suman a esta propuesta, ofreciendo talleres que sin dudas dejarán huella en todos los participantes.

¡Estate atento! Muy pronto se abrirán las inscripciones para vivir una jornada que promete ser transformadora.