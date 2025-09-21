Talleres confirmados para el Día 3 de EJE25

En el marco de la propuesta EJE25, el próximo jueves 25 de septiembre la E.E.S.O.P.I. N° 8143 “José Manuel Estrada” abrirá sus puertas a una serie de talleres únicos pensados para fortalecer el espíritu emprendedor, estimular la creatividad y acompañar a los estudiantes en la construcción de sus proyectos de vida.

Cada taller cuenta con disertantes de gran trayectoria que compartirán experiencias y herramientas en distintas áreas:

  • Nutrición en adolescentes: comer para entrenar, a cargo de la licenciada en nutrición Valentina Naretto.
  • Encuentro conmigo: taller de yoga y meditación, con la profesora de Educación Física e instructora de pilates y yoga Sabina Balmetti.
  • Técnicas de muralismo, con la artista y muralista local Cintia Protti.
  • Cultivar valores, con el campeón mundial de Taekwondo Javier Paschetta.
  • Talento vs disciplina: trazar el camino, a cargo del entrenador de básquet Branco Molinero.
  • Diseñar también es decir, dictado por la artista y diseñadora Sofía Protti.
  • Microhooke, a cargo de la profesora de biología Guillermina García.
  • Tu propósito de vida comienza hoy, con la consultora psicológica Jesica Protti.
  • Primeros auxilios, dictado por los Bomberos Voluntarios de María Juana, Emanuel Vega y Agustín Zurbriggen.
  • Ecoturismo: reconocimiento de flora y fauna, con los fotógrafos de naturaleza Ezequiel Vivas y Macarena Delsoglio.

Cada estudiante podrá elegir el taller que más lo motive, disfrutando de una experiencia enriquecedora que combina conocimiento, práctica y valores.

Desde la institución agradecen a cada uno de los disertantes que con generosidad y compromiso se suman a esta propuesta, ofreciendo talleres que sin dudas dejarán huella en todos los participantes.

¡Estate atento! Muy pronto se abrirán las inscripciones para vivir una jornada que promete ser transformadora.

