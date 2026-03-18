Talleres de equinoterapia y vivero: propuestas inclusivas en “Un Espacio para Todos”

En la mañana de Radio María Juana entrevistamos a Malvina Marquese, quien está a cargo de los talleres de equinoterapia y vivero en la institución Un Espacio para Todos.

Durante la charla, Marquese brindó detalles sobre las actividades que se desarrollan en el espacio, destacando el valor terapéutico y social de cada propuesta. Por un lado, el taller de cultura equina y equinoterapia se lleva adelante los días lunes y viernes por la tarde, ofreciendo un espacio de contención, aprendizaje y vínculo con los caballos, herramienta fundamental en procesos terapéuticos.

Por otro lado, también se desarrollan los talleres de huerta y vivero, que tienen lugar los martes y jueves por la tarde. Estas actividades promueven el contacto con la naturaleza, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades prácticas, fomentando la inclusión y el crecimiento personal de quienes participan.

De esta manera, “Un Espacio para Todos” continúa fortaleciendo su labor en la comunidad, brindando propuestas que combinan acompañamiento, formación y bienestar a través de diferentes talleres abiertos a la comunidad.