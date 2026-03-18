Talleres de equinoterapia y vivero: propuestas inclusivas en “Un Espacio para Todos”

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de Radio María Juana entrevistamos a Malvina Marquese, quien está a cargo de los talleres de equinoterapia y vivero en la institución Un Espacio para Todos.

Durante la charla, Marquese brindó detalles sobre las actividades que se desarrollan en el espacio, destacando el valor terapéutico y social de cada propuesta. Por un lado, el taller de cultura equina y equinoterapia se lleva adelante los días lunes y viernes por la tarde, ofreciendo un espacio de contención, aprendizaje y vínculo con los caballos, herramienta fundamental en procesos terapéuticos.

Por otro lado, también se desarrollan los talleres de huerta y vivero, que tienen lugar los martes y jueves por la tarde. Estas actividades promueven el contacto con la naturaleza, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades prácticas, fomentando la inclusión y el crecimiento personal de quienes participan.

De esta manera, “Un Espacio para Todos” continúa fortaleciendo su labor en la comunidad, brindando propuestas que combinan acompañamiento, formación y bienestar a través de diferentes talleres abiertos a la comunidad.

Te puede interesar

  • NOVEDADES EN TALLERES

    Federico Colombo desde el Club Atlético Talleres charló con Mónica Barceló en Comunicándonos y contó novedades de la institución y como será la vuelta al…

  • CLASES DE PATIN EN TALLERES

    Nacho Escudero es el nuevo "profe" de Patín en el Club Atlético Talleres de María Juana y nos contó su alegría por llevar adelante esta…

  • CIERRE DE ACTIVIDADES EN TALLERES

    Este domingo se realizará el "Cierre de actividades 2022" del Club Atético Talleres de María Juana. Charlamos con el vice presidente Joaquín Naz, quien invitó…

  • BALANCE DE AÑO EN TALLERES

    Visitaron Show Deportivo Federico Colombo, presidente del Club Atlético Talleres y Germán Barceló, tesorero de la institución.Repasaron las obras realizadas en este año 2021, el…

  • COPA DE LECHE EN TALLERES

    Hace algunos años hacer una "copa de leche" para el barrio fue la idea que disparó lo que hoy en día se plasma en Club…