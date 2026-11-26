Con la mirada puesta en la temporada 2027 de la Liga Rafaelina de Fútbol, el Club Atlético Talleres de María Juana lanzó una convocatoria abierta para incorporar entrenador, cuerpo técnico y preparadores físicos para sus divisiones mayores.

A través de sus redes sociales, la institución rojiblanca publicó el mensaje “¡Talleres te busca!”, invitando a los interesados en sumarse al proyecto deportivo del club para el próximo campeonato de la Primera B.

La propuesta apunta a recibir antecedentes y carpetas de trabajo de profesionales y equipos técnicos que deseen asumir el desafío de conducir las divisiones mayores de Talleres durante la próxima temporada.

Quienes quieran postularse podrán presentar su carpeta personalmente en la Secretaría del club, de lunes a viernes, de 17 a 20.30, o enviarla por correo electrónico a talleresmariajuana@gmail.com.

El plazo para presentar las propuestas estará abierto hasta el 15 de diciembre.

De esta manera, Talleres comienza a planificar con anticipación su estructura deportiva para 2027, buscando conformar un nuevo equipo de trabajo que acompañe los objetivos futbolísticos de la institución en el ascenso de la Liga Rafaelina.