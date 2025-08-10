Talleres de María Juana se consagró campeón del Torneo Clausura de la Primera B de la LRF

En una tarde llena de emoción y fútbol, Talleres de María Juana empató 1 a 1 frente a Sportivo Santa Clara y logró quedarse con el título del Torneo Clausura de Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol, en la Zona Sur.

El partido, disputado en el estadio “Pedro Molina” de María Juana, fue una verdadera final entre líder y escolta. Lucas Flores, de tiro penal, abrió el marcador para los locales, mientras que Rodrigo Finetti empató para el conjunto albiceleste. Con el resultado, Talleres sumó los puntos necesarios para gritar campeón y celebrar un nuevo título en el ascenso liguista.



En División Reserva empataron 1 a 1.

En otros resultados de la última fecha, Atlético Esmeralda venció 2-0 a San Martín de Angélica con goles de Tomás Bovo e Ismael Gerez. Además, desde las 19 horas, Bochófilo Bochazo y Zenón Pereyra completaban la jornada en San Vicente.

Una consagración que refleja el esfuerzo de todo el plantel, cuerpo técnico y la pasión de la hinchada, que festejó a lo grande un nuevo logro para el club.