Talleres de María Juana ya conoce su fixture en el Torneo Apertura de Primera B

El Club Atlético Talleres ya tiene definido su calendario de partidos para disputar el Torneo Apertura 2026 de la Liga Rafaelina de Fútbol, dentro de la Zona Sur de la Primera B.

El conjunto de María Juana comenzará su camino como visitante frente a San Martín de Angélica y tendrá nueve fechas en la fase regular, incluyendo una jornada libre.

Fixture de Talleres – Torneo Apertura Primera B (Zona Sur)

Fecha 1: vs San Martín de Angélica (visitante)

Fecha 2: Fecha libre

Fecha 3: vs La Hidráulica (local)

Fecha 4: vs Florida de Clucellas (visitante)

Fecha 5: vs Bochazo (local)

Fecha 6: vs Sportivo Santa Clara (visitante)

Fecha 7: vs Zenón Pereyra FC (local)

Fecha 8: vs Defensores de Frontera (visitante)

Fecha 9: vs La Trucha FC (local)

El torneo contará con una intensa competencia en la Zona Sur, donde Talleres buscará ser protagonista y pelear por los primeros puestos que le permitan avanzar a las instancias decisivas del campeonato.

Con rivales históricos de la región y varios viajes importantes, el equipo mariajuanense intentará hacerse fuerte de local y sumar puntos clave fuera de casa en busca de un buen inicio de temporada.