Talleres de María Juana ya conoce su fixture en el Torneo Apertura de Primera B

Talleres

El Club Atlético Talleres ya tiene definido su calendario de partidos para disputar el Torneo Apertura 2026 de la Liga Rafaelina de Fútbol, dentro de la Zona Sur de la Primera B.

El conjunto de María Juana comenzará su camino como visitante frente a San Martín de Angélica y tendrá nueve fechas en la fase regular, incluyendo una jornada libre.

Fixture de Talleres – Torneo Apertura Primera B (Zona Sur)

Fecha 1: vs San Martín de Angélica (visitante)

Fecha 2: Fecha libre

Fecha 3: vs La Hidráulica (local)

Fecha 4: vs Florida de Clucellas (visitante)

Fecha 5: vs Bochazo (local)

Fecha 6: vs Sportivo Santa Clara (visitante)

Fecha 7: vs Zenón Pereyra FC (local)

Fecha 8: vs Defensores de Frontera (visitante)

Fecha 9: vs La Trucha FC (local)

El torneo contará con una intensa competencia en la Zona Sur, donde Talleres buscará ser protagonista y pelear por los primeros puestos que le permitan avanzar a las instancias decisivas del campeonato.

Con rivales históricos de la región y varios viajes importantes, el equipo mariajuanense intentará hacerse fuerte de local y sumar puntos clave fuera de casa en busca de un buen inicio de temporada.

Te puede interesar

  • Balance de temporada de Talleres

    https://www.youtube.com/watch?v=7otKjnaoFB8 En Show Deportivo dialogamos con el presidente de la entidad del Barrio San Francisco, Joaquín Naz, quien dio detalles de lo que fue la…

  • NOVEDADES EN TALLERES

    Federico Colombo desde el Club Atlético Talleres charló con Mónica Barceló en Comunicándonos y contó novedades de la institución y como será la vuelta al…

  • TORNEO DE PENALES

    Durante el mes de enero se realizará el Torneo de Penales en el Camping Comunal. Cada miércoles y domingo a partir de las 20 hs…

  • Bochas: participación en el Torneo de Villa Rosa

    El pasado fin de semana, dos equipos de Atlético María Juana dijeron presente en el tradicional torneo de bochas organizado por el Club Villa Rosa…

  • Gran convocatoria en el Torneo de 4ta Caballeros en Chacras Pádel

    El pasado viernes concluyó con éxito el Torneo de 4ta Categoría Caballeros en Chacras Pádel, con la participación de 18 parejas provenientes de toda la…