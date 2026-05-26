Talleres disputó la 9ª fecha del torneo de divisiones inferiores de Liga Rafaelina

Inferiores

Club Atlético Talleres de María Juana disputó la 9ª fecha del Torneo de Divisiones Inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, correspondiente al Grupo B de la Zona Sur, enfrentando a Florida.

En Novena División, Talleres cayó por 2 a 1. El gol del conjunto mariajuanense fue convertido por Eduardo Campanuci.

En Octava División, Florida se impuso por 3 a 2. Los tantos de Talleres fueron anotados por Brian Zarco y Santino Muratore.

Por su parte, en Séptima División, Talleres logró una victoria por 1 a 0 gracias al gol convertido por Ángel Ferreyra.

Finalmente, en Sexta División, el conjunto de María Juana fue derrotado por Florida por 3 a 0.

De esta manera, Talleres completó una nueva jornada del certamen formativo de Liga Rafaelina, sumando experiencia y competencia para sus divisiones inferiores.

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