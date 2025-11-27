Talleres invita al gran cierre de actividades 2025 con reconocimientos, música en vivo y importantes sorteos

El Club Atlético Talleres de María Juana se prepara para vivir una noche muy especial. Este sábado 6 de diciembre, desde las 20 horas, la institución realizará su Cierre de Actividades en la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Durante la velada, se entregarán menciones especiales a deportistas destacados de las diferentes disciplinas y reconocimientos a personas fundamentales en el crecimiento del club a lo largo del año. Será un encuentro pensado para celebrar el esfuerzo, el compromiso y la identidad rojiblanca que caracteriza a Talleres.

La noche contará también con el show en vivo de Tumpara, el grupo oriundo de San Francisco, que llegará para poner ritmo y animar el baile de todos los presentes. Además, se realizará el sorteo del Bingo 2025, junto a un sorteo especial en modalidad tómbola, cuyos bingos podrán adquirirse durante el evento.

Los premios para esta edición serán:

  • Primer Premio: una bicicleta y un conjunto.
  • Segundo Premio: merchandising oficial del club.
  • Tercer Premio: un Bingo 2026 y una jarra oficial de Talleres.

La institución invita a deportistas, familias y público en general a disfrutar de una noche de fiesta, celebración y comunidad. El encuentro contará con servicio de buffet.

