Talleres presentará su plantel e indumentaria 2026 en una noche especial

En la mañana de hoy visitó nuestros estudios Clarisa Brignone, integrante de la comisión del Club Atlético Talleres, quien brindó detalles sobre la esperada Presentación del Plantel de Fútbol Mayor e Indumentaria 2026 y el lanzamiento del Bono Contribución 2026.

El evento se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 21:30 horas en el playón del club, con entrada libre y gratuita, en una propuesta pensada para compartir en familia y dar inicio oficial a una nueva temporada deportiva.

Nueva camiseta y presentación oficial

Como cada año, la institución presentará la camiseta que vestirá al equipo durante esta temporada. Desde el club anticiparon con entusiasmo que se trata de un diseño muy especial, que podrá adquirirse esa misma noche por quienes deseen lucir los colores rojiblancos.

Además, se realizará la presentación formal del plantel de Primera División, que afrontará los desafíos deportivos de este 2026 con renovadas expectativas.

Música en vivo y servicio de buffet

La velada contará con el show en vivo de MC Suena Cuarteto, sumando ritmo y alegría a la celebración. También habrá un completo servicio de buffet con sándwiches, pizzas y distintas opciones para disfrutar entre amigos.

Desde la organización confirmaron que el evento no se suspende por mal tiempo, por lo que la fiesta está garantizada.

Lanzamiento del Bono Contribución 2026

Durante la noche también se realizará el lanzamiento del Bono Contribución 2026, una herramienta fundamental para el sostenimiento y crecimiento de la institución, que año tras año cuenta con el acompañamiento de socios y simpatizantes.

De esta manera, Talleres invita a toda la comunidad a ser parte de una noche que marcará el comienzo de un nuevo año deportivo, reafirmando la identidad, el sentido de pertenencia y el orgullo rojiblanco.