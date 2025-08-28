Talleres suma una nueva propuesta: vóley recreativo en la institución

En diálogo con nuestra emisora, Brisa Novero, integrante del Club Atlético Talleres de María Juana, contó detalles sobre una nueva iniciativa deportiva que busca sumar más opciones para la comunidad: la posibilidad de practicar vóley recreativo dentro de la institución.

La propuesta está pensada para quienes quieran acercarse a este deporte sin necesidad de competir, en un espacio de integración, diversión y actividad física.

Con esta incorporación, Talleres amplía su abanico de actividades, reafirmando su compromiso con el deporte y el bienestar de los vecinos. En los próximos días se darán a conocer horarios y modalidades de inscripción, para que cada vez más personas se sumen a la práctica.